Два полнолуния и звёздный дождь: какие астрономические события можно будет увидеть в Калининграде в мае

Пик метеорного потока Аквариды ожидается в ночь с 5 на 6 число.

Источник: Клопс.ru

В мае на ночном небе можно будет наблюдать звёздный дождь, пик которого придётся на 5−6 число. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.

Ожидается, что интенсивность звездопада, рождённого кометой Галлея, составит 40 метеоров в час. При этом скорость космических болидов составляет 66 км/с. Сама комета, которую земляне в последний раз наблюдали в 1986-м, станет видимой с нашей планеты в 2061 году.

Наблюдать метеоры лучше всего после полуночи, в предрассветные часы вдали от городских огней. Радиант Майских Акварид находится в созвездии Водолей и к утру виден на юго-востоке невысоко над горизонтом.

В мае 2026 года произойдёт сразу два полнолуния, что бывает достаточно редко, такое явление принято называть голубой Луной, но к цвету спутника Земли это не имеет никакого отношения.

«Промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 полных Лун, вместо обычных двенадцати», — объяснили учёные.

В апреле россияне могли наблюдать «розовую» Луну.

