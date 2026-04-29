В аэропорту Красноярск таможенники изъяли у пассажира больше 40 тысяч долларов

В аэропорту Красноярск у 46-летнего пассажира сотрудники таможни изъяли 40 тысяч долларов США. Как сообщили в пресс-службе Красноярской таможни, мужчина намеревался вылететь в Ташкент. Пассажира остановили для проведения выборочного контроля, поскольку его ручной кладью заинтересовалась служебная собака. Как оказалось, не зря: в поясной сумке мужчины, спрятанной в рюкзаке, а также в карманах его брюк инспекторы обнаружили крупную сумму в иностранной валюте. Сотрудники Красноярской таможни возбудили уголовное дело по факту контрабанды наличных денежных средств в крупном размере. Напомним, наличные деньги в рублях, превышающие эквивалент в 10 тысяч долларов США при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС, подлежат обязательному декларированию.