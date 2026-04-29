В Красноярске отмечают Международный день танца

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске Международный день танца отмечают премьерными показами и юбилеями артистов, для которых сцена стала основным способом высказывания.
Красноярский музыкальный театр обращает внимание на балетную труппу, где 23 артиста под руководством главного балетмейстера Артема Игнатьева формируют пластический язык спектаклей. В репертуаре — постановки, в которых драматургия строится через движение. В ближайшей афише — «Лабиринты снов» 21 мая и «Монумент» 11 июня.
В театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского дата совпала с профессиональным юбилеем трех ведущих солисток. Екатерина Булгутова, Олеся Алдонина и Надежда Панфилова работают на красноярской сцене 20 лет. Все трое пришли в труппу после окончания хореографического колледжа и за это время сформировали разные линии внутри репертуара.
Екатерина Булгутова работает в классическом диапазоне и исполняет партии лирического репертуара. Олеся Алдонина совмещает сценическую практику с постановочной работой и участвует в современных проектах театра. Надежда Панфилова специализируется на характерном танце и выстраивает роли за счет яркой сценической выразительности.
Международный день танца в Красноярске проходит под знаком художественного высказывания разных сценических школ — от академического балета до современной пластики.
