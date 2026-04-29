В Волгограде изменились правила сдачи ЕГЭ: рассказываем о нововведениях

— За время работы я не раз убеждался, что искать репетиторов через сайты объявлений — гиблое дело. За громкими обещаниями скрывается, как правило, банальное рвачество. Три года назад выпустившись из Пензенского технического университета, репетитор вдруг объявляет себя опытным и проверенным. С чего вдруг этот человек будет опытным после трёх лет работы? И кем он был проверен? — рассуждал в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» волгоградский педагог Сергей Тынянкин. — Я очень часто встречаюсь с учениками, которые клюнули на подобные предложения. Вот вам свежий пример. Две девчонки потратили на занятия больше года и огромную кучу родительских денег, а на пробном экзамене в Москве из возможных 80 баллов набрали 5 или 6. Надо ли говорить, какой шок испытали и они сами, и их близкие. Они же занимались с репетитором! Такие специалисты, само собой, размещают в объявлениях хвалебные отзывы о своей работе. Однако как пишутся такие отзывы, ни для кого не секрет.