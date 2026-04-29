Красноярцам рассказали, как погода влияет на домашних животных

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Весенние перепады температуры, ветра и давления обычно не опасны для домашних животных.

Об этом рассказала ветеринарный терапевт и эндокринолог Юлия Воронкова. По словам специалиста, чувствительнее к переменам погоды могут быть питомцы с хроническими заболеваниями, но такие случаи встречаются редко, а прямой связи между погодой и ухудшением состояния животных не выявлено.

Ветеринары советуют внимательнее наблюдать за питомцами в межсезонье, пишут на сайте gnkk.ru. Поводом для обращения к врачу могут стать вялость, отказ от еды, беспокойство, апатия или изменения в дыхании и поведении.

Весной особенно важно учитывать влажность, ветер и скользкие поверхности. Собак лучше не переохлаждать и укорачивать прогулки в плохую погоду, а после улицы очищать лапы и шерсть. Домашним кошкам и другим питомцам важно обеспечить комфортную температуру и защиту от сквозняков.

Специалисты отмечают, что здоровые животные хорошо адаптируются к погодным изменениям, а их самочувствие в первую очередь зависит от ухода, питания и регулярного наблюдения у ветеринара.