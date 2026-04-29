В облздраве утвердили политику подготовки медкадров

Подготовка квалифицированных специалистов, развитие института наставничества — эти и другие вопросы были рассмотрены на совещании в комитете здравоохранения Волгоградской области, которое прошло накануне, 28 апреля. Как сообщили в облдуме, на совещании были подведены итоги реализации регионального проекта «Медицинские кадры» в 2025 году, в частности, взаимодействие в рамках проекта «вуз-регион», повышение эффективности трудоустройства выпускников колледжей и роль профсоюзной организации в улучшении качества трудовой жизни работников отрасли. Парламентарии и чиновники обсудили перспективные направления развития системы подготовки и удержания специалистов в медицинских организациях региона.
В частности, ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин представил медицинскому сообществу эталонную модель базы практической подготовки врача, которая включает материально-техническое оснащение образовательных площадей, соответствие их санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечение цифрового контура и сервисную составляющую.
Он подчеркнул, что подготовка медицинских специалистов в Волгоградском государственном медицинском университете Минздрава России обеспечивает преемственность проектов, реализуемых в Российской Федерации. Вузу необходимо обеспечить выполнение установленных объёмов подготовки специалистов — контрольные цифры приема, трудоустройство ординаторов врачами-стажерами, эффективность целевого приёма, адресную профессиональную переподготовку со стопроцентным трудоустройством, а также индивидуальные графики обучения.
Ректор также отметил, что ключевыми инструментами здесь являются целевая подготовка медицинских работников и региональные меры поддержки.
Фото Волгоградской облдумы.