Житель Ростовской области получил реальный срок за долг по алиментам

Ростовский областной суд ужесточил приговор 42-летнему ростовчанину, который ранее был осужден за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Источник: Коммерсантъ

Ростовский областной суд ужесточил приговор 42-летнему ростовчанину, который ранее был осужден за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее мужчине было назначено шесть месяцев лишения свободы условно, однако прокуратура обжаловала приговор. Сумма долга ростовчанина составила 300 тыс. руб. «Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания. Суд поддержал позицию прокурора и постановил направить осужденного для отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима с учетом его предыдущих судимостей», — говорится в сообщении.