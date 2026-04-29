Хабаровский музыкальный театр представит мюзикл «Анна Каренина» в Москве

Всего в XXXII сезоне было подано 789 заявок из 83 регионов, 163 городов и 454 театров, а в число лучших вошли 62 постановки, среди которых — постановки ХМТ. Мюзикл «Анна Каренина» (режиссёр-постановщик − заслуженная артистка России Наталья Индейкина) стал номинантом премии «Золотая Маска» в категории «Оперетта-Мюзикл». Балет «Метель» (12+), балетмейстер-постановщик − заслуженный артист Хабаровского края Андрей Крылов) удостоен диплома премии и вошёл в список наиболее заметных спектаклей сезона.