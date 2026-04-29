Хабаровский музыкальный театр представит мюзикл «Анна Каренина» в Москве

На сцене Московского музыкального театра «Геликон-опера» 3 мая Хабаровский краевой академический музыкальный театр представит мюзикл «Анна Каренина» (12+) в рамках российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», сообщает пресс-служба Хабаровского музыкального театра.
«Для всего нашего коллектива это важное и знаковое событие. Мы благодарны экспертному совету фестиваля за высокую оценку и готовимся достойно представить Хабаровский край на московской сцене», − прокомментировал художественный руководитель ХМТ Никита Туранов.
Всего в XXXII сезоне было подано 789 заявок из 83 регионов, 163 городов и 454 театров, а в число лучших вошли 62 постановки, среди которых — постановки ХМТ. Мюзикл «Анна Каренина» (режиссёр-постановщик − заслуженная артистка России Наталья Индейкина) стал номинантом премии «Золотая Маска» в категории «Оперетта-Мюзикл». Балет «Метель» (12+), балетмейстер-постановщик − заслуженный артист Хабаровского края Андрей Крылов) удостоен диплома премии и вошёл в список наиболее заметных спектаклей сезона.
Ритм подготовки перед отъездом в Москву нарастает: идут последние репетиции, где артисты доводят до совершенства каждый жест, каждую ноту. Декорации и костюмы уже в пути − их доставит грузовой фургон. В путь отправятся 150 человек, включая симфонический оркестр.
Напомним, что в 2025 году Хабаровский музыкальный театр стал обладателем специальной премии «Золотая маска» «За мужество и преданность профессии!». Эта награда стала не просто знаком отличия (пятой в истории театра), но и мощным общественным признанием стойкости коллектива, пережившего трагический пожар 2024 года.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровский краевой академический музыкальный театр в Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» одержал победу в номинации «Корпоративные коммуникации XXIX». Антикризисная PR-кампания Хабаровского музыкального театра «Любовь к театру не горит» (0+) покорила жюри и обошла проекты крупного федерального бизнеса.