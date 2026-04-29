Суд обязал перевозчика принимать оплату за проезд по карте в Шелехове

IrkutskMedia, 29 апреля. Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по иску к ООО «Народный маршрут». Истец требовал понудить перевозчика обеспечить оплату проезда на муниципальных и межмуниципальных маршрутах с использованием банковских карт или иных безналичных систем платежей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, из материалов дела следует, что ответчик осуществляет регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, установленным администрацией Шелехова и администрацией Шелеховского муниципального района, а также на маршрутах «Иркутск — Шелехов», установленным министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
Оплата проезда на указанных маршрутах производится по нерегулируемым тарифам. Перевозчику выдано 18 свидетельств на право осуществления регулярных пассажирских перевозок. Оплата за проезд по карте не принимается. Приём денег за перевозку осуществляется наличными или путём перевода на телефон водителя.
В пресс-службе прокуратуры Иркутской области сообщили, что ведомство внесло представление, а впоследствии обратилось с иском в городской суд о понуждении перевозчика обеспечить прием безналичной оплаты за проезд с использованием национальных платежных инструментов. В удовлетворении требований прокурора суд первой инстанции отказал, посчитав достаточным возможность оплаты проезда наличными, а также картами, предоставляемыми перевозчиком. Надзорное ведомство не согласилось с указанным решением и подало апелляционное представление.
Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда пришла к выводу, что ООО «Народный маршрут» обязано обеспечить прием безналичной оплаты услуг с использованием банковских карт и иных электронных средств платежа.
Положением закона «О защите прав потребителей» предусмотрена обязанность продавца обеспечить возможность безналичной оплаты, если выручка за предшествующий календарный год превышает 20 млн рублей.
Суд установил, что выручка ответчика по состоянию на декабрь 2024 года превысила указанную в законе сумму. Организация включена в реестр субъектов малого и среднего бизнеса. Судебная коллегия обязала ответчика обеспечить возможность безналичной оплаты проезда на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярной перевозки пассажиров в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу апелляционного определения. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение проконтролирует прокуратура.