Вакансия музы с зарплатой до 100 тысяч рублей появилась в России

Вакансия музы появилась на одном из российских рекрутинговых сервисах. Об этом в среду, 29 апреля, пишет РИА Новости.
Работодатель-музыкант готов платить до 100 тысяч рублей в месяц. Среди требований в вакансии указаны хорошее чувство юмора, а также способность быть одновременно свободной, понятной и немного недоступной.
Дополнительно в объявлении упоминаются спонтанные визиты в кафе, театры и кино, цветы без повода и неожиданные сообщения среди ночи.
— В необычные задачи входят: написание милых утренних сообщений, вдохновение на новые песни и странные романтичные поступки, а также давать возможность превращать смелые идеи в видео и даже исчезать без объяснений, — цитирует описание вакансии агентство.
