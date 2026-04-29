В Красноярском крае затопило автодорогу Тюхтет — Покровка

В Боготольском округе из-за подъема уровня воды в реке Четь затопило дорогу Тюхтет — Покровка. В Госавтоинспекции Красноярского края уточнили, что речь идет об участке на четвертом километре трассы.
Местами уровень воды достигает 40 сантиметров. Движение закрыли для всех видов транспорта.
Проезд восстановят после спада воды. Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
