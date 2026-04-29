Я не я: кровавый террорист и убийца детей официально сменил имя

Напомним, что Андерс Брейвик совершил одно из самых резонансных нападений в современной истории Европы 22 июля 2011 года. Сначала он привёл в действие взрывное устройство в правительственном квартале Осло, а затем, переодевшись полицейским, отправился на остров Утойя, где открыл огонь по участникам молодёжного лагеря. В результате теракта погибли 77 человек, в основном подростки, и более ста получили ранения. В августе 2012 года суд признал его вменяемым и приговорил к максимально возможному в Норвегии наказанию — 21 году тюремного заключения с возможностью продления срока.