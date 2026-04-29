Осуждённый за массовое убийство на острове Утойя Андерс Брейвик, жертвами которого стали 77 человек, официально сменил имя. Как сообщает норвежская газета Aftenposten со ссылкой на данные Национального реестра страны, теперь преступник носит имя Ян Йохансен. Это решение уже вступило в законную силу, и новое имя террориста, отбывающего 21-летний срок, является весьма распространённым в Норвегии — его носит около шестисот граждан королевства.
Примечательно, что ранее 47-летний Брейвик использовал эпатажный скандинавский псевдоним Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki, явно отсылающий к неоязыческой и викингской тематике. Однако теперь он предпочёл кардинально сменить стратегию, выбрав максимально обычное, «незаметное» и даже типичное для своей страны сочетание имени и фамилии — Ян Йохансен. Изменение личности официально утверждено, а сам Брейвик больше не фигурирует в реестре под прежним именем.
Напомним, что Андерс Брейвик совершил одно из самых резонансных нападений в современной истории Европы 22 июля 2011 года. Сначала он привёл в действие взрывное устройство в правительственном квартале Осло, а затем, переодевшись полицейским, отправился на остров Утойя, где открыл огонь по участникам молодёжного лагеря. В результате теракта погибли 77 человек, в основном подростки, и более ста получили ранения. В августе 2012 года суд признал его вменяемым и приговорил к максимально возможному в Норвегии наказанию — 21 году тюремного заключения с возможностью продления срока.
Смена имени осуждённым преступником такого масштаба уже вызвала дискуссию в обществе. Хотя норвежские комментаторы отмечают, что изменение носит формальный характер, а личность Брейвика остаётся общеизвестной, многие опасаются, что подобные действия могут восприниматься как попытка начать новую жизнь под чистым именем.
Гробы, гробы, очень много гробов: Вашингтон боится рассказывать, сколько американцев перемололо в иранской авантюре.
Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского.