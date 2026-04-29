Дождались: Россиянам пообещали снижение ставок и удешевление вторичного жилья

Сейчас наблюдается процесс удешевления уже готовых объектов.
«Вторичное жильё сейчас дешевеет», — подчеркнул политик в беседе с ТАСС. Это заявление даёт надежду потенциальным покупателям, которые долгое время следили за стремительным ростом стоимости квадратных метров.
Дополнительным стимулом для рынка может стать политика регулятора. Экс-премьер выразил уверенность, что ключевая ставка имеет все шансы вернуться к более комфортным значениям.
Степашин обозначил конкретный ориентир для Центробанка. По его оценке, показатель способен опуститься до 10%. Однако реализация такого сценария напрямую зависит от макроэкономических успехов страны.
Ключевым условием для смягчения денежно-кредитной политики остается контроль над инфляцией. Если в течение ближайшего года удастся удержать рост цен в диапазоне 5−6%, снижение ставки станет вполне реальным шагом. Это, в свою очередь, может окончательно развернуть рынок в сторону потребителя.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.