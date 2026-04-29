Кисломолочка против диабета — исследование выявило полезный эффект

Ученые Уральского федерального университета пришли к выводу: регулярное употребление кефира может снижать риск гипертонии и диабета.
Исследователи изучили питательные и микробиологические свойства напитка, а также его влияние на организм. По их данным, в ходе экспериментов отмечено снижение артериального давления за счет образования пептидов, влияющих на гормоны, регулирующие состояние сосудов.
Отмечается, что кефир также воздействует на нервную систему, которая отвечает за работу сердца, включая частоту и силу сокращений.
Дополнительно ученые указали на способность напитка улучшать усвоение глюкозы и передачу инсулиновых сигналов. Также отмечена антиоксидантная активность, которая связана с противодиабетическим эффектом.
При этом специалисты подчеркивают, что точные нормы потребления пока не определены. Состав кефира может отличаться в зависимости от используемых заквасок, региона производства и других факторов.
В качестве общей рекомендации ученые называют регулярное употребление напитка небольшими порциями.
