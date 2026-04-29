В Волгоградской области вырос риск заболеваний брюшным тифом из-за паводка

В период паводка значительно увеличивается риск заболевания острыми кишечными инфекциями из-за загрязнения воды бактериями и вирусами, сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Речь о брюшном тифе, дизентерии, гепатите А, норо- и рота-вирусах. Также повышается вероятность заражения туляремией, лептоспирозом из-за попадания в водоемы грызунов с затопленных территорий.
Надзорное ведомство ведет мониторинг уровня инфекционной заболеваемости, пробы питьевой воды исследуют в лабораториях.
На случай массовых инфекционных заболеваний проверяют готовность больниц. Также в обязанности сотрудников Роспотребнадзора входит оценка помещений для развертывания пунктов временного размещения, которые могут пригодиться при затоплении населенных пунктов.