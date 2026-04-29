Контрабандист пытался вывезти из Красноярска более 30 тысяч долларов, но его разоблачила овчарка

В красноярском аэропорту сотрудники таможни пресекли попытку россиянина, вылетающего в Ташкент, нелегально вывезти крупную сумму денег.
Обнаружить контрабанду помогла служебная овчарка по кличке Ева, которая «обозначила» ручную кладь 46-летнего пассажира. Мужчину остановили в «зеленом коридоре» для выборочного контроля. Он рассказал, что везет с собой наличные, но занизил их сумму.
«В ходе досмотра выяснилось, что часть денег находилась в поясной сумке, спрятанной в рюкзаке, другая — в карманах брюк. После пересчета купюр инспекторы установили, что всего при пассажире находится 53 тыс. российских рублей и 40 тыс. долларов США», — рассказали в пресс-службе Красноярской таможни.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере).
Напомним, с марта 2022 года временно запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты в размере свыше 10 тыс. долларов. Наличные денежные средства в рублях, превышающие эквивалент в 10 тыс. долларов, при их перемещении через таможенную границу ЕАЭС, подлежат обязательному письменному декларированию.
