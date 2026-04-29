Правила финансовой грамотности покажут на нижегородской телебашне 28 апреля

Вечером 28 апреля телебашня в Нижнем Новгороде будет освещена специальной тематической иллюминацией, направленной на повышение финансовой грамотности. Информацию об этом распространил региональный филиал РТРС.
Данное световое шоу станет частью акции, организованной совместно Нижегородским областным радиотелевизионным передающим центром и Волжско-Вятским главным управлением Банка России.
С 20:45 до 22:00 нижегородцы и посетители города смогут наблюдать на телебашне проекцию здания Госбанка, символ российской валюты, а также динамическую строку с рекомендациями по кибербезопасности.
Ранее проект по финансовой грамотности запустили для нижегородской молодежи.