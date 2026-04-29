«Огненное шоу, водные экскурсии и концерты»: в Калининграде опубликовали программа Музейной ночи

В каждом музее подготовили уникальную программу. В этот день в Кафедральном соборе организуют открытую органную репетицию, уличный концерт и интерактивы. В Доме китобоя откроют выставку об истории калининградских гаражей, а в Музее Мирового океана — лекции о жизни моряков на суднах. Историко-художественный музей приглашает на фестиваль ретроавтомобилей, театральные постановки и танцплощадку под открытым небом. Музей янтаря организует модный показ, дегустацию чая, концерт и огненное шоу во внутреннем дворе.