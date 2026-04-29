«Огненное шоу, водные экскурсии и концерты»: в Калининграде опубликовали программа Музейной ночи

В мае в Калининградской области пройдёт Музейная ночь. Центральная тема акции в этом году — история региона и память поколений. С подробной программой каждого музея можно ознакомиться по ссылкам.
Основные мероприятия пройдут в Калининграде в пятницу, 15 мая. По единому билету стоимостью 1000 рублей можно будет посетить семь музеев:
Музей янтаря Музей изобразительных искусств Музей Мирового океана Остров Канта Дом китобоя Калининградский областной историко-художественный музей Фридландские ворота.
В каждом музее подготовили уникальную программу. В этот день в Кафедральном соборе организуют открытую органную репетицию, уличный концерт и интерактивы. В Доме китобоя откроют выставку об истории калининградских гаражей, а в Музее Мирового океана — лекции о жизни моряков на суднах. Историко-художественный музей приглашает на фестиваль ретроавтомобилей, театральные постановки и танцплощадку под открытым небом. Музей янтаря организует модный показ, дегустацию чая, концерт и огненное шоу во внутреннем дворе.
Другие площадки в Калининграде также подготовили разнообразные программы. Жители и гости города могут насладиться водной экскурсией и поездкой на немецком трамвае, посетить замок «Тапиау» и выставку в старинном здании пивоварни «Понарт».
Дети до десяти лет включительно смогут бесплатно посетить музеи в сопровождении взрослых до 22:00. Необходимо взять с собой документ, подтверждающий возраст ребёнка. Войти в каждый музей по одному билету можно будет только один раз.
Во время акции для участников организуют бесплатный трансфер. Автобусы будут курсировать между основными площадками с 19:00 до полуночи. Со всей информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.
