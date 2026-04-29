Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Челябинска 2 мая будут перекрыты несколько улиц

В Челябинске в ночь с 1 на 2 мая эвакуируют припаркованные вдоль проспекта Ленина машины.

В Челябинске 2 мая пройдет спортивная эстафета. Из-за этого в центретгорода ограничат движение.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, проезд закроют с 7:00 до 15:00 на следующих участках улиц:

проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга;

улица Коммуны от улицы Лесопарковой до улицы Энгельса;

улица Энгельса от улицы Сони Кривой до улицы Труда;

улица Энтузиастов от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;

улица Лесопарковая от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;

улица Тернопольская от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина;

улица Володарского от пролспекта Ленина до улицы Труда;

Свердловский проспект от улицы Сони Кривой до улицы Труда;

улица Красная от улицы Сони Кривой до улицы Труда;

улица Воровского от площади Революции до улицы Сони Кривой.

В ГАИ также обратились к водителям с просьбой не оставлять машины вдоль проспекта Ленина и улицы Малой Ленина на участке от памятника Курчатову до пересечения с улицей Цвиллинга. Припаркованные там автомобили в ночь с 1 на 2 мая эвакуируют.