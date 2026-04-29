В центре Челябинска 2 мая будут перекрыты несколько улиц

В Челябинске 2 мая пройдет спортивная эстафета. Из-за этого в центретгорода ограничат движение.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, проезд закроют с 7:00 до 15:00 на следующих участках улиц:
проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга;
улица Коммуны от улицы Лесопарковой до улицы Энгельса;
улица Энгельса от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
улица Энтузиастов от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;
улица Лесопарковая от улицы Сони Кривой до улицы Коммуны;
улица Тернопольская от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина;
улица Володарского от пролспекта Ленина до улицы Труда;
Свердловский проспект от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
улица Красная от улицы Сони Кривой до улицы Труда;
улица Воровского от площади Революции до улицы Сони Кривой.
В ГАИ также обратились к водителям с просьбой не оставлять машины вдоль проспекта Ленина и улицы Малой Ленина на участке от памятника Курчатову до пересечения с улицей Цвиллинга. Припаркованные там автомобили в ночь с 1 на 2 мая эвакуируют.