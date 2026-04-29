Ивлеева вернулась с провокацией — новый образ после скандала

35-летняя телеведущая и актриса Настя Ивлеева опубликовала новую фотосессию после длительного перерыва, вызванного скандалом в конце 2023 года.
В кадре она появилась в укороченном топе, шортах и красных колготках. Образ дополнили туфли на каблуках, макияж и укладка с объемными локонами. Съемка прошла в постановочных интерьерах, где телеведущая продемонстрировала фигуру и позировала в разных ракурсах.
Сама Ивлеева отметила, что давно не соглашалась на подобные проекты и решила вернуться к съемкам. Она добавила, что хочет разнообразить контент и снова наладить контакт с аудиторией.
После резонансной вечеринки в московском клубе телеведущая столкнулась с критикой и приостановкой телевизионных проектов. В последнее время она публикует материалы о жизни за городом и ведет блог о повседневных занятиях.
По ее словам, интерес подписчиков постепенно восстанавливается. Она отметила рост активности аудитории и появление новых зрителей.
В комментариях пользователи поддержали телеведущую, отметив ее внешний вид и выразив ожидание возвращения к прежнему формату работы.
