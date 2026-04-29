В Ростовской области 28 апреля произошло пять техногенных пожаров

В Ростовской области за минувшие сутки, 28 апреля, зарегистрировали пять возгораний техногенного характера. Информацию об этом предоставили в главном управлении МЧС по региону.
По данным чрезвычайного ведомства, помимо этого, в течение дня сотрудники МЧС привлекались к ликвидации последствий трех аварий на дорогах, где из поврежденных автомобилей были спасены четыре человека.
Общая группировка сил, задействованная для реагирования на происшествия, насчитывала 132 человека личного состава, в распоряжении которых находилось 33 единицы специальной техники.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.