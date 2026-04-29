Апрель может войти в тройку самых влажных в истории

Апрель в текущем году может войти в тройку самых влажных в истории: с начала месяца выпало 90 мм осадков, в то время как третье место занимает 2021 год с 91 мм, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«[Этот] месяц, может быть, войдет в тройку самых влажных. Ко вторнику выпало 90 мм осадков или 243% от месячной нормы, она составляет 37 мм, то есть она небольшая. Пока тройка представлена 1986, 1903 и 2021 годами. В 2021 году выпал 91 мм осадков», — сказала она.
Макарова подчеркнула, что апрель 2021 года был самым влажным в XXI веке. Теперь рейтинг, скорее всего, возглавит нынешний апрель. Рекордным по количеству осадков, по словам синоптика, считается апрель 1986 года, тогда выпало 98 мм, на втором месте апрель 1903 года с 97 мм.
Утром 28 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в ближнем Подмосковье выпало более 100% нормы осадков.
