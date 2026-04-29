Красноярцам рассказали, как выбрать и безопасно приготовить шашлык

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В преддверии майских праздников эксперты Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» напомнили основные правила выбора и приготовления шашлыка.
При покупке готового полуфабриката специалисты рекомендуют отдавать предпочтение охлажденному мясу в заводской упаковке. Важно проверять дату изготовления и срок годности. Качественный продукт относится к категориям А и Б, где доля мышечной ткани составляет от 60%. Куски должны быть однородными по размеру и без постороннего запаха.
При самостоятельной подготовке шашлыка следует обращать внимание на цвет и структуру мяса. Свежий продукт имеет бледно-красный оттенок и упругую консистенцию. Темные участки и липкая поверхность свидетельствуют о нарушении условий хранения. Покупать мясо рекомендуется только в местах, где соблюдаются санитарные требования и есть ветеринарные документы.
В качестве маринада специалисты называют универсальной комбинацию лука, соли, специй и растительного масла. Допускается использование кислой среды — уксуса, вина или кефира, что снижает риск развития микроорганизмов.
Хранить полуфабрикат необходимо в холодильнике. Срок зависит от условий упаковки и может составлять от суток до нескольких дней. Готовое блюдо после пикника также следует убрать в холод и перед употреблением разогреть.
При приготовлении важно избегать открытого огня и образования подгоревшей корочки, так как она содержит канцерогены. Недостаточно прожаренное мясо может привести к пищевым отравлениям.
В лабораториях ЦОК АПК продукцию проверяют на наличие патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу и кишечную палочку. Нарушения чаще связаны с несоблюдением условий хранения и транспортировки.
Эксперты отмечают, что соблюдение этих рекомендаций позволяет снизить риски и сделать приготовление шашлыка безопасным.