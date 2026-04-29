Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные сооружения в районе города Семеновка Черниговской области. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в российских силовых структурах.
По их данным, укрепления строятся на участке Радомка — Рыбинск — Охрамиевичи с участием специализированных подразделений. Отмечается, что из-за дистанционного минирования территории севернее стали опасными для мирных жителей.
Также сообщается, что по инженерным подразделениям наносятся удары. По данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки «Север» украинские силы потеряли более 150 человек, а также склады боеприпасов и технику, передает РИА Новости.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Южной» группировки войск. Луганская Народная Республика освобождена, наступление идет по всем направлениям. В марте — апреле российские военные освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.
Вооруженные силы РФ нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам на территории Украины. Действия стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре России.