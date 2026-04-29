В Иркутской области стартовал нерестовый запрет на хариуса, ленка и тайменя

С 25 апреля в Приангарье начал действовать сезонный запрет на вылов рыбы. До 25 июня полностью запрещена добыча хариуса, ленка и тайменя. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, с 1 мая по 15 июня под ограничение попадет и щука в четырех водохранилищах и впадающих в них реках.