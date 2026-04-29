В Иркутской области стартовал нерестовый запрет на хариуса, ленка и тайменя

С 1 мая по 15 июня под ограничение попадет и щука в четырех водохранилищах и впадающих в них реках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 25 апреля в Приангарье начал действовать сезонный запрет на вылов рыбы. До 25 июня полностью запрещена добыча хариуса, ленка и тайменя. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, с 1 мая по 15 июня под ограничение попадет и щука в четырех водохранилищах и впадающих в них реках.

— В прошлом 2025 году полицейские вместе с профильными ведомствами провели около 500 рейдов и составили 50 административных материалов за нарушение правил рыболовства. Нарушители почти гарантированно остаются без орудий лова, суды либо уничтожают снасти, либо обращают их в доход государства, — добавили в ведомстве.

Правоохранители проверяют не только берега, но и точки продажи рыбы. Если выяснится, что товар добыли в запретный период, продавцов привлекут за незаконную торговлю. В прошлом году составили 17 таких протоколов.

Круглый год также запрещена ловля в трехкилометровой зоне ниже плотин Ангары, а на Байкале сохраняются ограничения по омулю, за исключением короткого разрешенного окна в июле для Слюдянского района.