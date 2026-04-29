Милонов заявил, что треш-стримеров надо признать «людьми вне закона»

В январе на Филиппинах задержали блогера из России, который заявил, что «приехал распространять ВИЧ». Задержанным оказался 21-летний треш-стример Никита Чехов, который прибыл в страну из Шанхая. По прибытии он опубликовал видеоролик, в котором заявил о планах по распространению заболевания в стране.