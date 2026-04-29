Милонов заявил, что треш-стримеров надо признать «людьми вне закона»

Треш-стримеров нужно привлекать к уголовной ответственности. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, происходящее на подобных эфирах является хулиганскими действиями в общественном пространстве.

Треш-стримеров нужно привлекать к уголовной ответственности. По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, происходящее на подобных эфирах является хулиганскими действиями в общественном пространстве.

Парламентарий добавил, что треш-стримеры могут призывать зрителей к противоправным поступкам, поэтому их следует признать «людьми вне закона».

— Если треш-стримеры будут подлежать некоему административному, а некоторые даже и уголовному наказанию, то в интернете станет лучше, — заявил Милонов в беседе с Lenta.ru.

В январе на Филиппинах задержали блогера из России, который заявил, что «приехал распространять ВИЧ». Задержанным оказался 21-летний треш-стример Никита Чехов, который прибыл в страну из Шанхая. По прибытии он опубликовал видеоролик, в котором заявил о планах по распространению заболевания в стране.

Ранее в Екатеринбурге полицейские пришли в бар «Хата» к стримерам, которые избивали девушек за донаты в прямом эфире. По данным СМИ, местные жители несколько месяцев пытались привлечь сомнительных контент-мейкеров к ответственности.