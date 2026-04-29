США выбрали новую стратегию давления на Иран: что Трамп поручил своим помощникам

Дональд Трамп поручил своим помощникам разработать план продолжительной блокады Ирана. Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, хозяин Белого дома выступает за экономическое давление на исламскую республику через недопущение выхода судов, включая нефтяные танкеры, из иранских портов.
По мнению Трампа, другие варианты — возобновление бомбардировок или выход из конфликта — несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.
При этом советники американского президента расходятся во мнениях. В частности, одни призывают усилить давление на Тегеран, другие предупреждают, что закрытый Ормузский пролив или продолжение боевых действий могут навредить американской экономике и сказаться на итогах промежуточных выборов в Конгресс для Республиканской партии.