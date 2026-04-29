На острове Русском начали строить павильон велопроката для новой туртропы

На острове Русский, в конце Университетского проспекта, рабочие начали возводить павильон велопроката — это главный объект для новой велотропы. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
Как рассказали в мэрии Владивостока, металлический каркас будущей точки проката уже собирают специалисты муниципального предприятия «Лазо». Параллельно на пляже Ахлестышева залили бетонную основу и смонтировали каркас для сервисного центра. Оба здания, а также санитарные модули (в конце Университетского проспекта и на Ахлестышева) обещают сдать к концу мая.
До конца лета вдоль велодорожки установят беседки, лавочки, специальные велопарковки и навигационные щиты. Весь проект создают в рамках президентского поручения о развитии национальной сети туристических троп.
Совсем недавно стартовал аукцион на комплексное развитие территории Русского. Инвестору предлагают 12,8 гектара на берегу бухты Балка (рядом с кампусом ДВФУ). Старт — 8,5 миллиона рублей. За семь лет там должны появиться гостиница на 100 номеров уровня «пять звезд» и еще 150 номеров категории 4−5 звезд, оздоровительный центр и объекты туризма с торговлей.