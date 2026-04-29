На острове Русском начали строить павильон велопроката для новой туртропы

Совсем недавно стартовал аукцион на комплексное развитие территории Русского. Инвестору предлагают 12,8 гектара на берегу бухты Балка (рядом с кампусом ДВФУ). Старт — 8,5 миллиона рублей. За семь лет там должны появиться гостиница на 100 номеров уровня «пять звезд» и еще 150 номеров категории 4−5 звезд, оздоровительный центр и объекты туризма с торговлей.