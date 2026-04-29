Специалист по питанию рассказала, что будет, если не ужинать

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья при условии, что завтрак и обед были полноценными, рассказала РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
«Мне нравится поговорка “Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу”. Если на ужин вам не хочется есть, можно не есть. Я знаю людей, которые регулярно не ужинают и прекрасно себя чувствуют. Но при этом у них полноценные завтрак и обед, и к вечеру им не хочется есть», — сказала собеседница агентства.
Ким отметила, что если человек на ночь переедает, то это может негативно отразиться на сне, могут сниться кошмары, и это скажется на утреннем самочувствии.
«Если человек переедает перед сном, то организм всю ночь работает, переваривая пищу, и, соответственно, человек не высыпается», — добавила она.