Bloomberg: Большинство швейцарцев поддержало ограничение населения страны

52 процента жителей Швейцарии высказались за то, что бы ограничить численность населения страны десятью миллионами человек. Такие итоги показал социологический опрос, сообщает Bloomberg.
При этом только 46 процентов респондентов выступают против этой меры, а два процента затруднились с ответом. По сравнению с прошлым месяцем уровень поддержки вырос.
Данные также показали, что все меньше респондентов не определились с выбором или склоняются в ту или иную сторону, отдавая предпочтение одной из них.
Агентство напоминает, что основное голосование состоится в июне.
Напомним, в декабре прошлого в Швейцарии 48% граждан поддержали предложение Народной партии об ограничении численности населения страны 10 млн человек. Партия предлагает Швейцарии выйти из международных соглашений, в том числе и из договора о свободном передвижении с Евросоюзом, когда население страны достигнет отметки в 10 млн.