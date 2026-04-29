В Уфе появится улица Владимира Жириновского

Большинством голосов депутаты горсовета Уфы приняли решение о присвоении новой улице в Уфе наименования: улица Владимира Жириновского. Она расположится между улицей Ольховой в Дёмском районе и проектируемой улицей в Ленинском районе. Протяженность улицы составит 0,8 км.

Ранее в Уфе завершилось голосование по присвоению одной из улиц столицы имени бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. В опросе приняли участие 2761 житель, 59% от общего числа голосовавших поддержали эту инициативу.

Кроме того, было принято решение переименовать улицу Технологическую в переулок Технологический и присвоить новой улице наименование: улица Технологическая.

