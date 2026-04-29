Силы ПВО за ночь уничтожили 98 украинских БПЛА над регионами РФ

В ночь на среду дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что такое количество БПЛА было сбито в период с 20:00 мск 28 апреля и до 07:00 мск 29 апреля.
Военные нейтрализовали дроны ВСУ над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Саратовской областей, а также над Крымом.
Отметим, что минувшей ночью в ряде регионов РФ власти сообщили об угрозе атаки БПЛА. Кроме того, несколько воздушных гаваней России приостановили обслуживание рейсов.