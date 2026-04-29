Заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года сократилась вдвое

В 2025-м году у 43 тыс. россиян выявили вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). За 10 лет динамика заболеваемости снизилась в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ в среду, 29 апреля.
Параллельно расширяется охват антиретровирусной терапией. На конец 2025 года этот показатель достиг 91,8%, превысив целевое значение в 90%, установленное Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции.
«За время реализации Государственной стратегии удалось не только взять эпидемический процесс под контроль, но и изменить его динамику. С 2016 года, с момента запуска первой итерации стратегии, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации сократился вдвое, достигнув исторического минимума», — отметили в Минздраве.
Минздрав России утвердил новые правила медицинского освидетельствования на вирус иммунодефицита человека.