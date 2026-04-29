Заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года сократилась вдвое

В 2025-м году у 43 тыс. россиян выявили вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). За 10 лет динамика заболеваемости снизилась в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ в среду, 29 апреля.