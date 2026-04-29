Слесарь из Владимирской области выиграл 56 миллионов в лотерею благодаря пауку

Слесарь из Владимирской области приобрел лотерейный билет после того, как утром заметил в ванной крупного паука, которого считают предвестником денег, и в итоге выиграл 56 миллионов рублей. Об этом в среду, 29 апреля, рассказали в пресс-службе государственной лотереи «Столото».