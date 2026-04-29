Слесарь из Владимирской области выиграл 56 миллионов в лотерею благодаря пауку

Слесарь из Владимирской области приобрел лотерейный билет после того, как утром заметил в ванной крупного паука, которого считают предвестником денег, и в итоге выиграл 56 миллионов рублей. Об этом в среду, 29 апреля, рассказали в пресс-службе государственной лотереи «Столото».
Согласно правилам лотереи, суперприз можно получить, либо угадав 12 чисел из 24, либо не совпав ни с одним. Житель Владимирской области не угадал ни одного числа.
Накануне крупного выигрыша Евгению приснился сон о победе в лотерее, а утром он заметил в ванной большого паука. По народной примете, появление паука в доме считается знаком к деньгам.
— Вдохновленный знаками в тот день, Евгений купил несколько билетов, а уже вечером приобрел еще один напоследок. Именно последний билет и принес жителю Владимирской области суперприз, — цитирует представителей лотереи РИА Новости.
