Театр имени Моссовета сыграет в Хабаровске «Дядю Ваню» Андрея Кончаловского

Артисты Московского академического театра имени Моссовета приедут на «Большие гастроли» в Хабаровск. На сцене краевого театра драмы в рамках федерального проекта покажут культовую постановку Андрея Кончаловского по пьесе Чехова «Дядя Ваня» (16+), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Приезд именитой труппы в Хабаровск — большое событие, подчеркивает худрук Хабаровского краевого театра драмы.
— Это не просто гастроли — это диалог культур, возможность для хабаровских зрителей увидеть высочайший уровень актерского мастерства и режиссуры. Уверен, что спектакль станет запоминающимся событием в театральной жизни нашего края, — прокомментировал событие Николай Евсеенко.
Спектакль Андрея Кончаловского сочетает по-чеховски тонкую психологию и драму с современной режиссурой. Такой подход с дебюта постановки в 2009 году высоко оценили и критики, и зрители.
На хабаровской сцене главные роли в «Дяде Ване» исполнят Юлия Высоцкая, Виталий Кищенко и Павел Деревянко.