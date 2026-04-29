Глава Рособрнадзора сообщил об искоренении «ЕГЭ-туристов» и «угадаек»

Проблема утечек экзаменационных материалов ЕГЭ была решена в ходе регулярного совершенствования процедуры проведения и сдачи экзамена, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
«Если в 2013 году мы говорили про утечки, про “ЕГЭ-туристов”, про “угадайки” и так далее, [то] сейчас всего этого нет. Мы все время улучшаем ситуацию», — сказал он.
Музаев добавил, что по сравнению с началом 2010-х годов процедура полностью изменилась. Тогда были распространены различные нарушения, такие как присутствие в экзамене заданий- «угадаек», подразумевающих закрытые вопросы, и «туристическая» схема получения высоких результатов.
Эта практика предполагает, что школьники из крупных городов меняют место регистрации накануне сдачи экзамена и переезжают для его прохождения в отдаленные регионы — существовал стереотип, что на тех территориях, например, в республиках Северного Кавказа, предлагаются облегченные варианты работ, за которые легче получить высокие баллы.
Ранее Музаев рассказывал, что в России не планируется отмена ЕГЭ в ближайшие годы. Он подчеркнул, что альтернативная система поступления в вузы может появиться «лет через десять», однако пока другие способы не рассматриваются.
В этом году основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. 4 июня выпускники будут сдавать русский язык, 8 июня — математику, 11 июня — обществознание и физику, 15 июня — биологию, географию и иностранные языки (письменная часть). Устная часть иностранных языков и информатика назначены на 18 и 19 июня.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».