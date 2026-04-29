Археолог Бутягин рассчитывает на возвращение в Петербург к 1 мая

Освобождение Бутягина стало результатом многоэтапной операции, проведённой ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии. Обмен прошёл по формуле «пять на пять», в рамках которой были освобождены не только Бутягин, но и другие граждане, включая супругу российского военного, служащего в Приднестровье. Взамен на них были переданы два офицера молдавской спецслужбы.