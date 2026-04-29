Лесные термоточки зафиксированы в Хабаровском крае на фоне потепления

В Хабаровском крае после прошедшего снежного циклона вновь осложнилась пожароопасная обстановка в лесах. По данным краевого министерства лесного хозяйства и лесопереработки, в регионе зафиксированы две термоточки, одна из которых уже локализована.
Очаги находятся на территории муниципального района имени Лазо. Локализованное возгорание действует на площади около 18 гектаров юго-западнее посёлка Третий Сплавной. Второй очаг зафиксирован восточнее посёлка 34-й километр, площадь возгорания составляет около пяти гектаров.
По состоянию на утро 29 апреля к тушению лесных пожаров привлечены 39 человек и 7 единиц наземной техники. Воздушное наблюдение за обстановкой ведут самолёты Ан-2 и Cessna 182, а также вертолёт Ми-8.
Специалисты отмечают, что ситуация в лесах остаётся динамичной и требует постоянного контроля.
Ранее, по данным лесного ведомства, за неделю в регионе были ликвидированы четыре лесных пожара в Верхнебуреинском районе. Тогда огонь прошёл площадь 162 гектара и не угрожал населённым пунктам.
Справка:
Синоптики при этом предупреждают, что в ближайшие дни в Хабаровском крае ожидается резкое потепление — местами до +22 градусов, с последующими дождями и нестабильной погодой в начале мая. Такие перепады температур могут дополнительно осложнить пожароопасную обстановку.