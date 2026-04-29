«Попкорновые» лёгкие — не помеха: Вейперы массово скупают «дуделки», игнорируя смертельную угрозу

Согласно отчётам аналитиков АТОЛ, ценовая политика на устройства разнится. Стоимость «одноразок» поднялась на 7%, достигнув отметки в 689 рублей. Многоразовые девайсы стали доступнее: их цена снизилась на 16%, и сегодня средний чек за такой аппарат составляет около 4,1 тысячи рублей.
Медики предупреждают, что увлечение ароматизированными испарителями разрушает дыхательную систему. Воспаление мелких бронхов, известное в профессиональной среде как облитерирующий бронхиолит, может приводить к необратимым последствиям.
Пока эксперты настаивают на ужесточении контроля за продажами, рынок продолжает насыщаться. Коммерческий интерес к «дуделкам» перевешивает опасения за долгосрочное благополучие потребителей.
В ближайшее время ситуация вряд ли изменится без административного вмешательства. Похоже, что, несмотря на наглядные примеры вреда, спрос на электронные устройства останется стабильно высоким.
Первый случай так называемой «попкорновой болезни» отечественные специалисты зафиксировали в 2025 году у подростков из Томска. У пострадавших выявили тяжелое поражение легких и токсическое воздействие компонентов смесей на нервную систему. Эксперты предупреждают, что реанимация для курильщиков девайсов перестала быть редкостью.
