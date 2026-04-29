«Попкорновые» лёгкие — не помеха: Вейперы массово скупают «дуделки», игнорируя смертельную угрозу

Пульмонологи бьют тревогу: число диагностированных случаев опасной «попкорновой болезни» в России за год подскочило на 30%. Большую часть пациентов составляют подростки и молодые люди в возрасте до 35 лет. Парадоксально, но пугающая медицинская статистика не влияет на потребительские привычки. Популярность курительных гаджетов продолжает бить рекорды. Спрос на вейпы за двенадцать месяцев увеличился на 12%, а на электронные сигареты — на 6%. Об этом пишет SHOT.