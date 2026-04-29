В Екатеринбурге, Челябинске и Перми объявлен режим беспилотной опасности

На Урале вновь объявлен режим беспилотной опасности. Сообщения об угрозе получили жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Граждан просят соблюдать спокойствие и бдительность.

Оповещение проходит по линии глав и правительств региона. Предупреждения в своих официальных каналах опубликовал губернатор Денис Паслер, а также правительство Челябинской области и региональный главк МЧС Пермского края.

В аэропортах всех трех регионов введены ограничения на прием и выпуск судов. Впрочем, по данным Росавиации, такие же ограничения введены сегодня в Уфе, Оренбурге, Ижевске, Казани, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Бугульме, Нижнекамске, и Орске. А в Саратове, Пензе и Тамбове они уже сняты.

Уральцев предупреждают о возможных временных перебоях в работе связи и интернета. А кроме того напоминают о запрете фото- и видеосъемки БПЛА, последствий их применения и работы ПВО, а также призывают доверять только официальным источникам информации.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился на Урале 25 апреля, когда от налета БПЛА пострадала высотка в Екатеринбурге, а в Челябинске атака на инфраструктурный объект была пресечена.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше