В Екатеринбурге, Челябинске и Перми объявлен режим беспилотной опасности

На Урале вновь объявлен режим беспилотной опасности. Сообщения об угрозе получили жители Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Граждан просят соблюдать спокойствие и бдительность.
Оповещение проходит по линии глав и правительств региона. Предупреждения в своих официальных каналах опубликовал губернатор Денис Паслер, а также правительство Челябинской области и региональный главк МЧС Пермского края.
В аэропортах всех трех регионов введены ограничения на прием и выпуск судов. Впрочем, по данным Росавиации, такие же ограничения введены сегодня в Уфе, Оренбурге, Ижевске, Казани, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Бугульме, Нижнекамске, и Орске. А в Саратове, Пензе и Тамбове они уже сняты.
Уральцев предупреждают о возможных временных перебоях в работе связи и интернета. А кроме того напоминают о запрете фото- и видеосъемки БПЛА, последствий их применения и работы ПВО, а также призывают доверять только официальным источникам информации.
Последний раз режим беспилотной опасности вводился на Урале 25 апреля, когда от налета БПЛА пострадала высотка в Екатеринбурге, а в Челябинске атака на инфраструктурный объект была пресечена.