Трое взрослых и двое детей пострадали в ночном ДТП на трассе Красноярского края

В Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края при столкновении двух автомобилей травмы получили пять человек.
Как рассказали в полиции, ДТП произошло накануне ночью на трассе Р-257 «Енисей». 37-летний водитель «Форда Мондео», выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество «Хонде Фрид» под управлением 42-летнего водителя.
В результате столкновения машин пострадали водитель «Хонды» и его пассажиры: 33-летняя женщина, 43-летний мужчина и двое детей 2 и 5 лет. Всех доставили в больницу.
«Установлено, что все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, а несовершеннолетние перевозились с нарушением требований. В момент аварии 2-летний малыш находился на руках у матери, сидевшей на заднем сиденье. 5-летний ребенок был там же без детского удерживающего устройства. За это водителю автомобиля “Хонда Фрид” выписан административный штраф в 5 000 рублей», — рассказали в ГУ МВД Красноярского края.
Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.