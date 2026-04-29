На трассе в Красноярском крае в ДТП пострадали пять человек

Ночью 28 апреля в Балахтинско-Новоселовском округе на трассе Р-257 «Енисей» в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей. По предварительной версии Госавтоинспекции Красноярского края, 37-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» выезжал с прилегающей территории и не предоставил преимущество «Хонде Фрид», за рулем которой был 42-летний мужчина.
В результате столкновения травмы получили водитель японской иномарки и его пассажиры: 33-летняя женщина, 43-летний мужчина, а также двое детей двух и пяти лет. Полицейские выяснили, что взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, а малыши перевозились с нарушениями.
— Двухлетний ребенок находился на руках у матери, а пятилетний был на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, — добавили в ведомстве.
Водителя «Хонды» оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил перевозки детей. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.