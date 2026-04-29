Волгоградская область присоединится к эксперименту с передвижными аптеками

Передвижные аптеки будут являться структурными подразделениями стационарных и смогут работать там, где нет ни обычных аптек, ни ФАПов, ни других организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Открывать стационарные аптеки в таких населенных пунктах для предпринимателей финансово нецелесообразно. В результате граждане вынуждены ездить за десятки и сотни километров в районные центры, чтобы купить даже базовые лекарства.