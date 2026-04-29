Карл III преподнес Трампу необычный подарок: теперь для связи с Британией можно «просто позвонить»

«Я рад преподнести вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки. Пусть он станет свидетельством общей истории и блестящего будущего нашей страны», — сказал король, добавив, что, если Трампу когда-нибудь понадобится связаться с Великобританией, достаточно будет «просто позвонить».
Подарок был вручен после обсуждения вопросов безопасности, включая роль НАТО и партнерство в рамках трехстороннего соглашения между Австралией, Великобританией и США в Индо-Тихоокеанском регионе, созданного в сентябре 2021 года.
Подводная лодка HMS Trump была спущена на воду в 1944 году и, в частности, входила в состав Тихоокеанского флота Великобритании.
Напомним, в Вашингтоне перед визитом Карла III произошел конфуз. По ошибке около Белого дома вывесили австралийские флаги. Через некоторое время ошибку обнаружили и поменяли их. Всего по случаю визита британского короля в городе разместили свыше 230 флагов.