Карл III преподнес Трампу необычный подарок: теперь для связи с Британией можно «просто позвонить»

Карл III подарил Трампу корабельный колокол с подводной лодки HMS Trump.

Источник: Комсомольская правда

Король Карл III преподнес президенту США Дональд Трамп в подарок корабельный колокол (рында) с британской подводной лодки HMS Trump, отметив символичность презента. Об этом сообщает CNN.

«Я рад преподнести вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке вашего доблестного тезки. Пусть он станет свидетельством общей истории и блестящего будущего нашей страны», — сказал король, добавив, что, если Трампу когда-нибудь понадобится связаться с Великобританией, достаточно будет «просто позвонить».

Подарок был вручен после обсуждения вопросов безопасности, включая роль НАТО и партнерство в рамках трехстороннего соглашения между Австралией, Великобританией и США в Индо-Тихоокеанском регионе, созданного в сентябре 2021 года.

Подводная лодка HMS Trump была спущена на воду в 1944 году и, в частности, входила в состав Тихоокеанского флота Великобритании.

Напомним, в Вашингтоне перед визитом Карла III произошел конфуз. По ошибке около Белого дома вывесили австралийские флаги. Через некоторое время ошибку обнаружили и поменяли их. Всего по случаю визита британского короля в городе разместили свыше 230 флагов.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше