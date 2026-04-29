Интернет снова частично пропал в районах Нижнего Новгорода 29 апреля

Жители Нижнего Новгорода снова пожаловались на отсутствие интернета губернатору региона Глебу Никитину в соцсетях утром 29 апреля.
По сообщениям нижегородцев, сбой мобильного интернета коснулся не всех районов города. Так, отмечается отсутствие интернета в Советском районе. При этом, например, в Канавинском районе жители Мещеры сообщают, что проблем со связью нет.
Напомним, что в прошлый раз работу мобильного интернета официально ограничили в Нижнем Новгороде из-за атаки БПЛА 23 апреля.
