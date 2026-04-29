Онищенко призвал россиян не уезжать из страны на майские праздники

Уезжать из страны на майские праздники — глупое решение, так как резкая смена климата и времени является стрессом для организма. Об этом академик РАН, замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил «РИА Новости».
«Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени — это не отдых, а добровольно организованный стресс», — сказал он.
Вместо этого Онищенко рекомендовал планировать будущий отпуск на лето. По его словам, на майские праздники лучше всего уезжать за город.
Ранее Онищенко заявил, что самой безопасной страной для отдыха является Россия, так как на ее территории отсутствуют инфекции. По его словам, в странах Юго-Восточной Азии распространяется холера, поэтому отправляться туда — «все равно что ехать в регион, где идут боевые действия».
