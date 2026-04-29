В Красноярском крае на дорогах установят 50 постов мониторинга с ИИ

Интеллектуальную транспортную систему Красноярской агломерации планируют расширить уже в текущем году. Как сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края, закупить решено 50 новых постов мониторинга ДТП и ЧС с искусственным интеллектом. Накануне о планах и технологических решениях, которые уже применяются для безопасности водителей и пассажиров на дорогах края, рассказали губернатору Михаилу Котюкову в центре мониторинга управления автомобильных дорог. Там же прошел штаб по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», где представители органов власти обсудили перспективы внедрения интеллектуальной системы. Глава региона также поручил охватить цифровой системой наблюдения все дороги края. На дорогах Красноярской агломерации не должно быть «слепых» зон. Внедрение ИТС позволяет не только наблюдать за движением онлайн, но и при необходимости корректировать и перераспределять транспортные потоки через управление светофорами, — подчеркнул Михаил Котюков. [caption id= «attachment_365678» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Для комфорта водителей и пассажиров будут введены в работу информационные табло с данными о дорожных ремонтах и заторах. Продолжать будут и установку камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, новые автоматические пункты весогабаритного контроля установят на трассах «Саяны» и Красноярск — Енисейск. [caption id= «attachment_365679» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Всего по краю на текущий момент работает более 6 300 единиц оборудования интеллектуальной транспортной системы, в том числе светофоры, детекторы, посты мониторинга и даже метеостанции.