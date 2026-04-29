Почти 140 бойцов СВО прошли лечение в нижегородских центрах реабилитации

Направление в санаторий выдает региональное отделение Соцфонда.

Источник: Живем в Нижнем

С января 2026 года нижегородское отделение Социального фонда России выдало ветеранам СВО 244 направления на реабилитацию. Прошли санаторное лечение почти 140 бойцов, сообщили в СФР.

Ветеранам предлагают выбрать удобное время для поездки. Лечение в санатории длительностью не более 21 день предоставляется один раз в течение года. Для военнослужащих доступны 12 центров реабилитации Социального фонда, которые находятся в разных регионах страны.

Участники СВО получают оплаченный проезд до выбранного центра. Если нужно сопровождение, то бойцов направляют на лечение вместе с помощниками, которым также оплачивают проезд, проживание и питание.