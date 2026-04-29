Воронежцам рассказали, могут ли работники скорой помощи выдать больничный

На вопрос vrn.aif.ru ответил фельдшер Воронежской скорой медицинской помощи Максим Косинов.

Источник: Аргументы и факты

Работники скорой помощи в России не выдают больничные листы, потому что это не входит в их полномочия согласно действующему законодательству. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказал фельдшер Воронежской скорой медицинской помощи Максим Косинов.

«Если вы вызвали скорую помощь и вам по итогу нужен больничный, обратитесь к участковому врачу в поликлинике по месту жительства. Если состояние тяжёлое, вас госпитализируют и больничный откроют уже в стационаре», — пояснил Максим Косинов.

Также фельдшер объяснил, почему работники скорой часто не надевают бахилы, приезжая на вызов в квартиру.