Воронежцам рассказали, могут ли работники скорой помощи выдать больничный

Работники скорой помощи в России не выдают больничные листы, потому что это не входит в их полномочия согласно действующему законодательству. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказал фельдшер Воронежской скорой медицинской помощи Максим Косинов.
«Если вы вызвали скорую помощь и вам по итогу нужен больничный, обратитесь к участковому врачу в поликлинике по месту жительства. Если состояние тяжёлое, вас госпитализируют и больничный откроют уже в стационаре», — пояснил Максим Косинов.
Также фельдшер объяснил, почему работники скорой часто не надевают бахилы, приезжая на вызов в квартиру.