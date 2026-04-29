В Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за срабатывания сигнализации

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — РИА Новости. Самолет рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск после вылета вернулся обратно из-за сигнала о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве, признаков возгорания и задымления обнаружено не было, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК.
Утром в среду Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что проводит проверку соблюдения требований по безопасности полетов из-за возвращения самолета с 37 пассажирами в аэропорт вылета в Хабаровске.
«После взлета самолета Хабаровских авиалиний, сообщением Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск, с 37 пассажирами на борту, поступил сигнал о сработке пожарной сигнализации на вспомогательном силовом устройстве в связи с чем, самолет вернулся в аэропорт вылета», — уточняется в сообщении СУТ СК на платформе «Макс».
В ведомстве добавили, что признаков возгорания и задымления обнаружено не было. Проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).